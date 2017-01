Fiscus vervolgt 200 fraudeurs voor 1 miljard

JOSÉ MASSCHELIN

27/01/17 - 05u00

© James Arthur.

In West- en Oost-Vlaanderen worden 200 grote belastingfraudeurs vervolgd. "De totale zwarte spaarpot van alle betichten samen bedraagt minstens 1 miljard euro", zegt Karel Anthonissen, gewezen gewestelijk BBI-directeur.

"De overheid kan door de rechtszaken 370 miljoen euro ontdoken belastingen recupereren." Het is nog niet zeker of ze ook alle 200 voor de strafrechtbank zullen moeten verschijnen. Voor een aantal onder hen zit er nog een minnelijke schikking in. Die kan evenwel oplopen tot 80% van het kapitaal. 146 beklaagden hadden een rekening bij de failliete bank Optima.



Creatieve constructies

De overige fraudeurs kregen van andere financiële instellingen "creatieve" constructies aangereikt waardoor ze hun geld jarenlang voor de fiscus verborgen konden houden. "Door allerhande nieuwe richtlijnen in verband met internationale uitwisseling van informatie, komt het oude zwart geld nu spontaan bovendrijven", aldus Anthonissen.



Zwarte kapitalen

"De zwarte kapitalen per fraudeur variëren van 5 tot 50 miljoen euro. Dat is niet niks. Het zijn kleine en grote ondernemers die goed geboerd hebben, maar nooit de wettelijke taksen wilden betalen op hun inkomsten. Vluchten kan nu niet meer. Het belastingtarief bij spontane regularisaties bedraagt vandaag 37%."



"Als de overheid dat echt wil, kan ze nog een kleine 20 miljard euro ontdoken belastingen recupereren. En dan ben ik nog zeer bescheiden", zegt Anthonissen.