Jan verbouwde 12 jaar aan zijn huis en vandaag is het een kunstwerk

28/01/17 - 06u00

video Toen kunstenaar Jan deze op te knappen woning in Ekeren kocht, was het duidelijk dat het geen doorsneehuis zou worden. Met zo goed als alleen maar gevonden en gekregen materialen stelde hij een bijzonder interieur samen. Hij was er twaalf jaar - weliswaar niet onafgebroken - aan bezig en het resultaat mag gezien worden. De afwerking is zo verfijnd dat veel vakmannen er jaloers op zijn en zorgt ervoor dat het huis een kunstwerk op zich is.

De meeste klussen had ik nooit eerder gedaan en moest ik vanaf nul aanleren Jan

"Noem me gerust iemand die koppig volhardt. Als ik iets in m'n hoofd heb, geef ik niet snel op. De meeste klussen had ik nooit eerder gedaan en moest ik vanaf nul aanleren. Ik had gelukkig altijd wel iemand bij wie ik mocht aankloppen voor advies. En als ik het even niet meer zag zitten, waren er nog mijn ouders om mij te steunen. Dat maakte van de verbouwing op alle vlakken een heel verrijkende ervaring", vertelt Jan.



Hij had zich voorgenomen om zich nooit meer aan een project als dit te wagen, maar moet misschien op zijn stappen terugkeren. "Mijn vrouw en ik verhuizen zo goed als zeker naar Spanje. Op het stuk grond dat we op het oog hebben, staat een vervallen huisje dat grondig opgeknapt moet worden ..."



