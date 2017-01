Autolening bij de constructeur: doen of niet?

Spaargids.be - Johan Van Geyte

Autoconstructeurs doen er alles aan om hun wagens aan de man of vrouw te brengen. Dus ook leningen toestaan tegen 0%. Toch kunnen er betere opties zijn.

Afbetalen zonder rente Let op: lenen kost ook geld. Het moet wettelijk onder elk aanbod van een lening staan, ook al draagt je krediet een nultarief.



Voor autoconstructeurs is het toestaan van renteloze leningen intussen een diepgewortelde praktijk geworden. Bij de meeste merken kan je ervoor terecht. Wie bijvoorbeeld een Opel koopt, kan die laten financieren door Opel Financial Services.



Wie er kiest voor een auto van 10.647,86 euro, kan die afbetalen in 36 maandelijkse schijven van 295,77 euro. Na drie jaar heb je dan exact 10.647,86 euro terugbetaald. Dus zonder rente.



Dit aanbod is wel beperkt. Het geldt slechts voor financieringen tot eind januari. Bovendien is het niet van toepassing op de Insignia, de Cascada, de Antware en de Movano en voor de Vivaro alleen mogelijk op de Combi-uitvoering.



Bij een aantal andere merken vindt u dezelfde soort formules en beperkingen.

Geen korting of andere voordelen Toch is het niet altijd aangewezen om op dit soort van aanbiedingen in te gaan. Zo kan het zijn dat u door het aanvaarden van de leningen met 0 procent rente geen korting meer krijgt op uw nieuwe auto. Of dat u er geen opties meer bijkrijgt die u anders wel had gehad. Op die manier 'betaalt' u impliciet toch een rente.



De kloof tussen een lening zonder rente bij de constructeur en een lening met rente bij de bank wordt bovendien nog verkleind door de fiscale aftrekbaarheid ervan voor mensen die hun beroepskosten bewijzen. Bij een nulrente is er geen rente en dus ook geen fiscaal voordeel.



Daar komt nog bij dat de rentevoeten voor autofinancieringen momenteel wellicht op hun laagste peil ooit staan. Zo biedt Beobank tot eind maart een tarief aan van 0,89%. Voor een lening van 10.000 euro op 36 maanden moet gedurende drie jaar maandelijks maar 281,59 euro te worden afbetaald. Na de hele periode betekent dit dat er bovenop het kapitaal slechts 137,24 euro aan intresten is betaald. Indien dat gelijkmatig over de maanden verdeeld zou worden, komt dat neer op een maandelijks bedrag van 3,81 euro.



