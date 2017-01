Volkswagen zet reclamecampagne met scouts stop

Door: redactie

25/01/17 - 12u51 Bron: Belga

De advertentie van Volkswagen. © RV.

Volkswagen zet de reclamecampagne met liftende scouts stop. De nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen had hierop aangedrongen omdat er vooraf geen afspraken werden gemaakt en omdat de advertentie onterecht een commerciële belangenvermenging liet uitschijnen.

De advertentie toonde liftende scouts als publiciteit voor het type Caddy Maxi van VW. De scouts namen afstand van deze campagne. "We willen op geen enkele wijze een verband leggen tussen het commerciële belang van een automerk en ons pedagogisch project van scouting", zegt woordvoerder Jan Van Reusel.



Het betrokken reclamebureau en de bedrijfsjurist van VW hebben aan de advocaat van de jeugdbeweging laten weten de campagne stop te zetten. Scouts en Gidsen Vlaanderen is tevreden over deze houding en waardeert de inspanning van VW om affiches met scouts te verwijderen.



"We blijven echter betreuren dat het imago van scouting zonder overleg wordt ingezet voor marketing", benadrukt Van Reusel. "Samen met onze raadsman en met het depot dat ons merk beschermt, gaan we na hoe we steeds beter kunnen waken over kenmerken van onze jeugdbeweging bij publiciteit."



De woordvoerder van VW bevestigt dat de reclamecampagne gestopt is. "We hebben nooit de bedoeling gehad om de scouts in een slecht daglicht te stellen. We zijn het niet eens met hun argumenten, maar tonen onze goede wil en halen de affiches dus uit het straatbeeld", aldus de woordvoerder van het bedrijf.