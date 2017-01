Airbnb en Uber vanaf maart belast

Door: redactie

24/01/17 - 07u23 Bron: Belga

© anp.

In het Staatsblad is onlangs een koninklijk besluit gepubliceerd dat voorziet in een bedrijfsvoorheffing van 10 procent voor de sector van de deeleconomie (Airbnb, Uber, etc.), zo meldt L'Echo. Het besluit treedt op 1 maart in werking.