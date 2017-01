Staat de rente voor leningen nu op haar laagste peil?

Door: redactie

20/01/17 - 21u51

© Shutterstock.

Wie goedkoop wil lenen, wacht best niet te lang meer. Er komen steeds meer signalen dat de rente nu op haar laagste peil staat of er misschien al voorbij is. Mogelijks worden het Autosalon en Batibouw de laatste gelegenheden om op kredietvlak nog een slag te slaan.

Goedkope autofinancieringen Wie een bank zoekt om de aankoop van een nieuwe auto te financieren, kan zich momenteel het best wenden tot Beobank. De instelling biedt kredieten aan tegen 0,89%. %. Voor een lening van 15.000 euro, terug te betalen in 60 maanden, moet maandelijks nog maar 255,67 euro worden afgelost. Na de hele periode geeft dat een te betalen bedrag van 15.340,20 euro of 340,20 euro aan intrest bovenop de geleende som van 15.000 euro.



Nooit eerder lagen de tarieven van de bank zo laag, al was die vorig jaar tijdens het autosalon ook al de goedkoopste met een rente van 0,99%.



Het messcherpe tarief van Beobank verbergt evenwel dat de concurrente op grote afstand volgt. Runner-up Record Bank hanteert al een tarief van 1,39%.



In beide gevallen gaat het bovendien om campagnetarieven. Dat van Beobank loopt af op 31 maart, dat van Record Bank al op 16 februari.



Spaargids.be maakte voor u trouwens een overzicht van alle tarieven die momenteel worden aangerekend voor autofinancieringen.

Wachten op Batibouw Voor mensen die willen lenen voor de aankoop of het bouwen van een huis wordt het uitkijken met welke tarieven de banken uitpakken ter gelegenheid van de bouwbeurs Batibouw, die van 16 tot 26 februari in de Brusselse Heizelpaleizen loopt.



Intussen zeggen kandidaat-kredietnemers die hun ontvangen voorstellen uitwisselen op de website van Spaargids.be dat ze na een rondje onderhandelen een lening met een vaste rente op twintig jaar kunnen afsluiten tegen 2,10% à 2,20%, al worden ook nog scherpe tarieven van 1,80% genoteerd. Anderen moeten dan weer 2,70% of zelfs meer dan 3% betalen.



Veel hangt af van de verhouding tussen de eigen inbreng en wat moet worden geleend, alsook van de 'zwaarte' van het cliëntschap en de onderhandelingskracht. Wie het onderste uit de kan wil, moet zich er vaak toe verbinden om bijvoorbeeld ook verzekeringen bij de bank af te nemen.



Dit laatste belet niet dat de grootste vier banken in ons land hun geafficheerde tarieven de voorbije weken voor leningen met vaste rente op 20 jaar boven de 3% hebben getild. Op die manier geven ze toch aan dat ze eerder een tariefverhoging verwachten.

Marktrente stijgt Voor dat opschuiven naar boven hebben de banken ook een gegronde reden. De langetermijnrente heeft inderdaad de neiging tot stijgen, al is die trend het meest uitgesproken voor de langere looptijden. Eind september 2016 gaven Belgische staatsleningen met een resterende looptijd van 10 jaar een rente van 0,13%. Recentelijk was dit al geklommen tot 0,77%.



Op de kortere looptijden is de verandering minder uitgesproken. Zo noteren de Belgische staatsleningen met een resterende looptijd van vijf jaar nu nog met een negatieve rente van 0,29% tegenover een negatieve rente van 0,40% eind december. En op een jaar was er over dezelfde periode een evolutie van - 0,78% naar - 0,59%.



Toch bekijken we maar beter het bredere kader. De inflatie in België zit momenteel - vooral door de stijgende olieprijs - al rond de 2%. Anders gezegd: de prijs van een korf producten is met 2% gestegen. Wie geld uitleende tegen een lagere intrestvoet, krijgt dus een som terug waarmee hij minder kan kopen. Dat is op termijn onhoudbaar.