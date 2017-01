Rundvleeskroketten van Beckers uit de handel genomen

Door: redactie

20/01/17 - 11u23 Bron: Belga

Voedingsbedrijf Izico Belgium haalt rundvleeskroketten van het merk Beckers uit de handel. Er is soja, mosterd en selderij in vastgesteld, terwijl dit niet op het etiket wordt vermeldt. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.