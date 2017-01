Op bezoek bij topmodel Cesar Casier: Manhattan style in Gentse flat

Bjorn Cocquyt

21/01/17 - 06u00

video Topmodel Cesar Casier (28) woonde acht jaar in New York en reist voor zijn werk de hele wereld rond. Het is dus geen toeval dat zijn appartement in Gent een kosmopolitisch interieur heeft. Er staan spullen uit Afrika, Azië, Scandinavië ...

Die gaan perfect samen met de stoere Manhattan style. "De inrichting is vooral de verdienste van mijn mama. Zij heeft een heel goede smaak en heeft me veel geholpen", vertelt Cesar. "Ik ben ook op het oordeel van mijn ouders afgegaan om de flat te kopen. Ik verbleef op dat moment in Amerika en omdat het allemaal snel moest gaan, had ik geen tijd om het te bezichtigen. Zij waren ervan overtuigd dat er iets moois van te maken viel en hebben helemaal gelijk gekregen."

Voor hij hier zijn intrek nam, werd de flat grondig onder handen genomen. De badkamer en keuken zijn nieuw, de derde slaapkamer ruimde plaats voor een bureau dat na het slopen van een muur in de woonkamer is geïntegreerd, een aantal deuren verdween ... "Tijdens de werken deden we ook een grappige ontdekking in de living: achter een wand zat een geschilderde muurreclame voor margarine verstopt. Die was vroeger vanop straat te zien, maar verdween toen deze residentie werd gebouwd." Cesar besliste om de bakstenen muur te vernissen en als blikvanger uit te spelen. "Zoiets zie je ook in de echte lofts in New York. Voor mij is het fijn om een link te hebben met de stad waar ik zo lang woonde."



