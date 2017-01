Goedkoopste autofinanciering kost 0,89%

Spaargids.be - Johan Van Geyte

19/01/17 - 08u00

© VanderWolf Images/Shutterstock.

Het is nog nooit zo goedkoop geweest om te lenen voor de aankoop van een auto. Bij Beobank heb je al een krediet met een rente van 0,89%. De bank is daarmee afgetekend de meest voordelige. Nadien volgen Record Bank, AXA, Belfius en ING.

Net als vorig jaar maakt Beobank van het autosalon in de Brusselse Heizelpaleizen een strijdmoment om nieuwe klanten binnen te halen via een autofinanciering. Wie een nieuwe auto, een nieuwe moto, een nieuwe mobilhome, een nieuwe caravan, een nieuwe elektrische fiets of een auto van minder dan twee jaar koopt, kan een financiering krijgen tegen 0,89%. Voor een lening van 15.000 euro, terug te betalen in 60 maanden, moet daardoor maandelijks nog maar 255,67 euro worden afgelost. Na de hele periode geeft dat een te betalen bedrag van 15.340,20 euro of 340,20 euro aan intrest bovenop de geleende som van 15.000 euro. Beobank laat bovendien toe dat de consument 120% van de waarde van zijn auto leent. Dat geeft hem de mogelijkheid om ook de verzekering (zoals de burgerlijke aansprakelijkheidsdekking, de omnium, schuldsaldoverzekering,...) en de belasting op de inverkeerstelling te financieren. De campagne met het goedkope tarief loopt tot en met 31 maart 2017. Het leenbedrag moet wel beperkt zijn tot hoogstens 50.000 euro.

Record Bank en AXA Bank volgen

Op enige afstand van Beobank volgt Record Bank met een tarief van 1,39%. Dit houdt voor een krediet van 60 maanden een maandelijkse aflossing van 258,87 euro in, wat over de hele looptijd in totaal 532,20 euro aan intresten betekent. Het tarief van Record wordt gegarandeerd tot 16 februari.



Op de hielen van Record Bank zit AXA met een tarief van 1,40%. In voorgaand voorbeeld doet dat de maandelijkse afbetalingslast stijgen tot 258,93 euro, wat de intrestfactuur op 535,80 euro brengt.



Een tarief van 1,40% wordt ook gehanteerd door ING, maar dan alleen voor de financiering van ecologische wagens. Belfius doet net hetzelfde als de kredietvraag via het internet wordt ingediend. Via het kantoor stijgt de intrestlast tot 1,60%.