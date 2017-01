Scouts verontwaardigd over reclamecampagne Volkswagen

Door: redactie

Scouts en Gidsen Vlaanderen reageert verontwaardigd op een reclamecampagne van Volkswagen die deze week in het straatbeeld verscheen. De advertentie toont liftende scouts als publiciteit voor de 'Caddy Maxi', een kleine bestelwagen. "We vinden het onaanvaardbaar dat jongeren in scoutsuniform gebruikt worden voor de promotie van een wagen", klinkt het.

Op het nieuwe reclamebeeld van de VW Caddy Maxi 'Dark and Cool' staan zes jonge scouts langs de kant van de weg te liften. "Het kan, als je echt zou willen", staat er te lezen. Scouts en Gidsen Vlaanderen is niet te spreken over het feit dat ze nooit door de autobouwer gecontacteerd werden.



"We wensen op geen enkele wijze een verband te leggen tussen het commerciële belang van een automerk en het pedagogisch waardegedreven project van scouting", klinkt het in een persbericht. "Het ongevraagd en zonder enige wederzijdse instemming hanteren van jongeren in scoutsuniform voor de promotie van een wagen, vinden we dan ook ongeoorloofd en onaanvaardbaar. Campagnemakers horen te weten dat het beeld van een grote nationale jeugdbeweging niet zonder onderlinge overeenkomst gebruikt kan worden."



Of Scouts en Gidsen Vlaanderen een patent heeft op het gebruik van het uniform? "Alle kenmerken en logo's voor scouting worden door een merkenbureau juridisch beschermd tegen elk gebruik zonder voorafgaand akkoord."



De marketingafdeling van VW liet in een eerste reactie weten dat "het niet de bedoeling was om scouts in een slecht daglicht te plaatsen" en verontschuldigde zich voor die eventuele indruk.



"We vinden dit geen speelse of ludieke stunt", klinkt het tot slot. "Nu wordt de indruk gewekt dat we een promotionele samenwerking aangaan met Volkswagen. We willen niet gelinkt worden met een promocampagne. In het verleden is gebleken dat we dergelijke campagnes uit het straatbeeld kunnen halen. Dat gaan we nu ook proberen." De affiches zijn zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië te zien.