Langer werken leidt niet tot hoger, maar tot lager pensioen

18/01/17

Minister van Pensioen Daniel Bacquelaine (MR). © belga.

Wie langer werkt, zal daar niet altijd een hoger pensioen voor krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van PwC, dat wijst op de perverse effecten van de 'pensioenval'. Van zodra iemand bruto meer pensioen krijgt door langer te werken, gaat zijn of haar nettopensioen verminderen. Dat brengt De Tijd aan het licht. Minister van Pensioenen Bacquelaine wil de pensioenmaatregelen tegenhouden zolang de kwestie niet is uitgeklaard.

De federale regering besliste om de pensioenleeftijd stelselmatig te verhogen van 65 naar 67 tegen 2030. Daarnaast worden ook de voorwaarden om op vervroegd pensioen te gaan verstrengd. Zo is het vanaf 2019 pas vanaf 63 én na een loopbaan van 42 jaar mogelijk op vervroegd pensioen te gaan. Wie langer werkt, zou dan wel een hoger pensioen krijgen, zo verzekerde minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) namens de regering altijd.



Maar dat blijkt niet altijd het geval, wel integendeel. "Zolang het wettelijk pensioen op jaarbasis onder 15.570 euro bruto blijft, is er geen probleem. Maar wie door langer te werken zijn wettelijk pensioen ziet aangroeien tot 16.500 euro, gaat er netto op achteruit", zo staat te lezen in De Tijd. Terwijl het brutopensioen bijna 1.000 euro stijgt, daalt het nettopensioen met 120 euro tot 15.450 euro. Dit effect, de zogenaamde 'pensioenval' werd gesignaleerd door PwC.



Bacquelaine zegt in een reactie dat hij zijn collega-minister van Financiën John Van Overtveldt (N-VA) zal aanmanen een oplossing uit te werken, zodat de regering haar belofte kan waarmaken. "Een verhoging van het brutopensioen moet voor ons leiden tot een nettoverhoging", vindt Bacquelaine. Zolang de fiscale regels niet zijn aangepast, zal hij de pensioenplannen van de regering dwarsbomen.