Amper kwart van boetes betaald

LIEVE VAN BASTELAERE

18/01/17 - 05u00

Van alle penale boetes die vorig jaar werden opgelegd, is nog maar een kwart betaald. De regering wil een snellere bestraffing van wanbetalers. Het gaat om boetes die door de strafrechter worden opgelegd voor onder andere verkeersovertredingen, bedrieglijke faillissementen en slagen en verwondingen. Van de 360 miljoen euro die geïnd had moeten zijn, is slechts 84 miljoen (23%) naar de staatskas gevloeid.