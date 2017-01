Geen verplichte verzekering voor elektrische fietsen met 'garageknopje'

Door: redactie

Eigenaars van elektrische fietsen, ook al hebben deze een zogenoemd 'garageknopje', zijn niet verplicht een verzekering aan te gaan. Dat antwoordde minister Kris Peeters (CD&V) vandaag in de Kamercommissie Bedrijfsleven op de vraag van Kamerleden Jef Van den Bergh (CD&V) en Johan Klaps (N-VA).

Sinds oktober is er een duidelijk wettelijk kader voor deze fietsen, maar op vlak van verzekering heerste er nog wat onduidelijkheid. Zo ontstond er bijvoorbeeld onenigheid met betrekking tot het 'autonoom rijden' en het 'garageknopje' waarvoor elektrische fietsen eventueel verzekerd zouden moeten worden.



Met het 'garageknopje' kunnen elektrische fietsen autonoom rijden tot ongeveer 6 km/u, wat moet helpen om de relatief zware fiets aan de hand te kunnen voortbewegen en deze via een trapgoot omhoog te kunnen duwen.



"Hoewel het niet om een effectieve vorm van 'autonoom rijden' gaat, maar eerder om een ondersteuning, interpreteert men dit in de verzekeringswereld wel zo. Hierdoor zou een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) volgens bepaalde verzekeringsmakelaars verplicht zijn", klinkt het bij de parlementsleden Van den Bergh en Klaps.



Minister Peeters schept nu duidelijkheid en zei aan de twee parlementsleden dat elektrische fietsen - ook al hebben ze een garageknopje - fietsen blijven en eigenaars dus geen verplichte verzekering hoeven aan te gaan.