Deze producten bepalen voortaan mee of je loon stijgt

17/01/17 - 15u19 Bron: Belga

De smartwatch maakt voortaan deel uit van de indexkorf. © ap.

De indexkorf is opnieuw uitgebreid met een aantal producten die een belangrijker rol spelen in de uitgaven van de gezinnen. Dat is vernomen bij minister van Economie, Kris Peeters.

De consumptieprijsindex, waarop de inflatie is gebaseerd, wordt berekend op basis van een hele reeks producten. Dat heet de indexkorf. Om in de indexkorf te worden opgenomen, moeten producten een zeker gewicht hebben in de uitgaven van gezinnen. Die indexkorf wordt jaarlijks geëvalueerd, om zeker te zijn dat de samenstelling nog actueel is. De producten in de indexkorf bepalen mee de index, en op die manier de loonvorming.



Maken voortaan hun opwachting in de indexkorf: een treinreis naar het buitenland, de smartwatch, de synthesizer, muziekles, studieboeken voor hoger en universitair onderwijs, bosklassen, de maaltijdbox en het ereloon van advocaten. Twee producten krijgen een nieuwe definitie: de spelconsole wordt een samenstelling van de producten 'spelconsole' en 'draagbare spelconsole'. Met het product 'peutertuinen' worden naast door de overheid erkende en gesubsidieerde peutertuinen voortaan ook privé-peutertuinen bedoeld.



Het zijn de sociale partners die de indexkorf bepalen. Het is minister van Economie Kris Peeters die de definitieve goedkeuring geeft.