Hard Rock Café op zoek naar "60 ultieme rockfans" voor nieuwe stek in Antwerpen

Door: redactie

16/01/17 - 09u34

Op 18 maart opent Hard Rock Café Antwerpen de deuren op de Groenplaats. "1.000 vierkante meters met de unieke mix van muziek, entertainment en authentieke Amerikaanse keuken in 't Stad", zo promoot het bedrijf het nieuwe filiaal. En ze zijn meteen ook op zoek naar "60 ultieme rockfans".

De nadruk voor het Hard Rock Café in Antwerpen ligt op de nieuwe designstijl en de laatste nieuwe technologieën. Het is de tweede Hard Rock-vestiging in België en de Groenplaats wordt zo een van de meer dan 40 iconische locaties in Europa voor het bekende merk.



Hard Rock Cafe International start ook met een rekruteringscampagne om een 60-tal lokale rockfans aan te werven voor de nieuwe vestiging in Antwerpen. "We zoeken sterke persoonlijkheden die passen in de cultuur van ons merk", klinkt het. "Mensen die culturele diversiteit appreciëren, die muziekliefhebbers zijn en die een passie hebben om topwerk af te leveren."



Wie zich aangesproken voelt, mag zich op 25, 26 of 27 januari melden tijdens de rekruteringsdagen in het De Keyser Hotel op de Keyserlei.



Concreet

Wat: Rekruteringsdagen voor Hard Rock Cafe Antwerpen

Wanneer: 25, 26 en 27 januari 2017 van 9u tot 18u

Waar: De Keyser Hotel - De Keyserlei 66-70, 2018 Antwerpen

Contact: Jurgen Inghelbrecht +32 3 206 74 60