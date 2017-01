Belg leent steeds hoger bedrag voor zijn nieuwe auto

Spaargids.be - Johan Van Geyte

16/01/17 - 08u00

In vijf jaar is het geleende bedrag voor een nieuwe auto met een kwart gestegen. © Shutterstock.

Er worden steeds grotere bedragen geleend voor de aankoop van een auto. Voor nieuwe wagens is het gemiddelde kredietbedrag tussen 2011 en 2016 zelfs gestegen met bijna een kwart, blijkt uit een analyse die BNP Paribas Fortis maakte van zijn portefeuille aan autoleningen. De lage rente speelt hier wellicht in mee.

In de Brusselse Heizelpaleizen loopt sinds enkele dagen het autosalon. Voor veel mensen is dat het moment om zich een nieuwe wagen aan te schaffen of er zich minstens over te informeren. Maar niet alleen autoverdelers hebben het nu druk, hetzelfde geldt voor de bankafdelingen die zich bezighouden met autofinancieringen. Heel wat mensen kiezen er immers voor om hun auto niet volledig met eigen middelen te financieren en er dus (gedeeltelijk) een lening voor af te sluiten. Het zijn overigens niet noodzakelijk de jongere bestuurders die massaal autoleningen afsluiten. De gemiddelde leeftijd van de kredietnemer bij BNP Paribas Fortis bedroeg in 2016 voor een nieuwe wagen 48 jaar, een jaartje ouder dan de jaren voordien. Voor een financiering van een tweedehandse wagen steeg de gemiddelde leeftijd vorig jaar van 39 jaar naar 41 jaar. 70% van de autofinancieringen worden afgesloten door een man, 30% door een vrouw.

Lening gemiddeld 17.000 euro

Het gemiddelde geleende bedrag voor een nieuwe auto steeg van 13.649 euro in 2011 over 15.233 euro in 2013 naar 16.902 euro in 2016. Over die hele periode is dat is dat dus een stijging met 23,83%. Het geleende bedrag voor 2016 komt overeen met een Volkswagen Polo 5d Trendline BMT, die volledig op krediet zou worden gekocht.



Voor een tweedehandse wagen ging het gemiddelde bedrag dat via de bank werd gefinancierd van 8.477 euro in 2013 naar 9.468 euro in 2016. Met dit bedrag zou je een Peugeot 208 van 2014 met zowat 40.000 km op de teller volledig kunnen financieren.



De hogere financiering ging gepaard met een verlenging van de krediettermijn. De gemiddelde looptijd voor een lening voor een nieuwe auto steeg de voorbije twee jaar van 52 maanden naar 54 maanden. Die voor een tweedehandse dikte van 42 maanden tot 45 maanden aan.