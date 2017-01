Moeder (20) in shock als ze in flesje fruitsap kijkt dat zoon net heeft leeggedronken

Koen Van De Sype

15/01/17 - 11u58 Bron: Facebook

© Facebook.

Een jonge mama (20) geloofde afgelopen week haar ogen niet toen ze in een flesje fruitsap keek dat haar zoontje van achttien maanden net had leeggedronken. Autumn Long had het even daarvoor gekocht bij Greggs, de grootste bakkerijketen van het Verenigd Koninkrijk.

© Facebook.

De vrouw was dinsdag met haar zoontje Maddox gaan winkelen in een shoppingcenter in Cheltenham, in het westen van Engeland. "Hij houdt van fruitsap en dronk het hele flesje in een oogwenk leeg", vertelt ze. "Dat doet hij meestal. Maar toen ik het opende om het bij te vullen, ontdekte ik dat het vol witte en groene schimmel stond. Ik was compleet in shock en wist niet wat ik moest doen. Ik was heel bang dat Maddox ziek zou worden."



Geld terug

Long trok meteen terug naar de winkel waar ze het flesje gekocht had en sprak er de manager aan. "Ik kreeg meteen mijn geld terug: 1 pond. Maar ik moest hem wel zélf vragen om alle andere flesjes van het merk uit het rek te halen. Om er zeker van te zijn dat er geen andere kinderen hetzelfde zouden meemaken. Hij verzekerde mij dat hij alles zou checken", vertelt ze.