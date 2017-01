Gedaan met terugsturen: Zalando pikt ongewenste spullen nu ook op bij je thuis

redactie

Webwinkel Zalando gaat nu ook producten die niet gewenst zijn, bij je thuis komen ophalen. Voorlopig start Zalando met een testproject in Gent, maar als dat aanslaat, wordt de nieuwe service in heel België uitgerold.

Voorlopig moeten we die te kleine pull of die broek die er in het echt toch niet zo mooi uitziet, nog zelf terugsturen. Dat betekent een trip naar het postkantoor. Vanaf maandag is dat voor de Gentenaars verleden tijd, want dan start Zalando een proefproject waarbij ongewenste producten bij je thuis worden opgehaald.



Van maandag tot vrijdag komt iemand van Citydepot, een dochteronderneming van Bpost waarmee Zalando samenwerkt, het item ophalen waar je dat wenst.



Voorlopig is de dienst helemaal gratis, maar op termijn zal Zalando er wel 4,95 euro voor aanrekenen. Dat schrijft het Nieuwsblad.