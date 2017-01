Nu al getest: de betalende supermarkttasjes voor groenten en fruit

Sabine Vermeiren

14/01/17 - 10u52

Steken we straks ons fruit en onze groenten in dit betalend, herbruikbaar tasje? De kans is groot, nu de zeven grote supermarktketens van Vlaanderen er een proefproject mee opstarten. Wij wilden zolang niet wachten en deden alvast de test. Gebruiken, hergebruiken, overvol duwen en wassen: check. Maar: willen we daar ook voor betálen?

Plaats voor 3 kilo fruit Volgens de afmetingen staat dit zakje garant voor een inhoud van 1 kilo. De praktijk wijst uit: er kan veel meer in. Je duwt er met gemak drie kilo appelen in en bijna 3,5 kilo appelsienen. En dan nog houdt het, zonder dat de vorm nadien is aangetast.

Vederlicht Zó weinig weegt één zakje dat het precieze gewicht enkel wordt uitgedrukt in grammen per lopende meter. Eén lopende meter van dit type polypropyleen weegt 35 gram. Er is ook een zwaardere, wat dikkere variant. Die weegt tachtig gram. Dat het allemaal zo vederlicht blijft, heeft een voordeel: je propt dit tasje er moeiteloos bij in je handtas én je kan het piepklein opvouwen zonder dat het noemenswaardig plaats inneemt.

Vuil? In de wasmachine Vuile aardappeltjes in je zakje gestoken of een krop sla waar de wortel nog aan hing? Geen nood. Je zakje kan zomaar de wasmachine in. Als er geen bedrukking op staat, steek je het in de kookwas en komt het er lentefris in dezelfde vorm weer uit. Staat er bedrukking op: let dan op. Dertig graden is warm genoeg in dat geval.