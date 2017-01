Parket legt beslag op 12 miljoen euro zwart geld van 90-jarige vrouw

Door: redactie

Het parket van Oost-Vlaanderen vervolgt een 90-jarige vrouw en haar zoon voor zwart geld dat ze al decennia achterhouden in Luxemburg. De fraude is zowat 40 jaar oud en al lang verjaard. Maar het parket heeft de meer dan 12 miljoen euro toch in beslag genomen. Op basis van de witwaswet wil het parket het volledige bedrag verbeurd laten verklaren, zo schrijft De Tijd.