Eram-schoenwinkels morgen dicht door staking

13/01/17 - 17u27

Het personeel van de schoenwinkelketen Eram zal morgen staken, waardoor de winkels gesloten zullen zijn. Dat melden de socialistische en christelijke bediendevakbonden vandaag. Ze klagen dat er geen vooruitgang zit in de onderhandelingen over de in oktober aangekondigde herstructurering bij de keten.