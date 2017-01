Energieheffing toch al vanaf 1 januari 2017 naar beneden

Door: redactie

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor de verlaging van de energieheffing voor duizenden gezinnen en kmo's vanaf 1 januari 2017. Het gaat dan vooral om mensen die elektrisch verwarmen en tot nog toe een bijdrage moesten betalen van bijna 800 euro per jaar. Voor hen daalt de bijdrage met bijna 500 euro naar zo'n 300 euro.

Even zag het ernaar uit dat de verlaging pas tegen 1 maart 2017 een feit zou zijn, maar volgens Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) kan de maatregel alsnog vanaf 1 januari 2017 ingaan.



Minister Tommelein kondigde eerder al aan dat hij een aantal scheeftrekkingen in de energieheffing - ook bekend als de Turteltaks - zou bijsturen. Een daarvan is de situatie waarbij huishoudens die elektrisch verwarmen, en vaak erg veel verbruiken, in de hoge categorie van 770 euro bijdrage (nu geïndexeerd 795,88 euro) vallen, terwijl de gemiddelde bijdrage maar 100 euro per jaar bedraagt.