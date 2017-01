Slechts twee gemeenten verhogen dit jaar hun belasting

Door: redactie

Herselt en Wijnegem zijn de enige twee gemeenten die dit jaar de lokale belastingen verhogen. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Binnenlands Bestuur. In het geval van Wijnegem gaat het evenwel om een taxshift.

Negentig procent van de Vlaamse gemeenten houdt in 2017 de tarieven van de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) op hetzelfde niveau als vorig jaar, al hebben ze in principe nog twee weken de tijd om hun plannen kenbaar te maken.



Herselt is de enige gemeente die de aanvullende personenbelasting verhoogt, van 7,5 tot 7,7 procent. Wijnegem trekt de opcentiemen op van 1.175 tot 1.350, maar verlaagt tegelijk de personenbelasting. Het gaat dus om een vorm van taxshift.



Verlaging

15 andere gemeenten verlagen de personenbelasting. Zo gaan Leuven en Kampenhout van 7,5 naar 7 procent en Riemst van 8,5 naar 8 procent. Onder meer Bree, Dilbeek en Kluisbergen halen de opcentiemen naar omlaag.



Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans is tevreden met de belastingverlagingen. "Dat kan de inwoners uiteraard alleen maar ten goede komen", zegt ze.