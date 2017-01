Cliquetsysteem beperkt prijsdaling diesel

Door: redactie

13/01/17

Diesel wordt vanaf morgen een fractie goedkoper, maar de toepassing van het cliquetsysteem beperkt de prijsdaling. Dat meldt de FOD Economie. Door het cliquetsysteem wordt de bijzondere accijns op diesel verhoogd als de brandstof goedkoper wordt.

De maximumprijs van diesel komt van morgn af op 1,333 euro per liter, 0,6 eurocent minder dan vandaag. Door het verhogen van de bijzondere accijns blijft de prijsdaling wel beperkt. Concreet stijgt de bijzondere accijns met 5,4 euro per 1.000 liter.



Het is de eerste maal dit jaar dat het cliquetsysteem wordt toegepast. Het maximumbedrag voor 2017 is vastgelegd op 22,3197 euro per 1.000 liter.



Naast diesel wordt ook stookolie morgen goedkoper. De maximumprijs voor een bestelling vanaf 2.000 liter bedraagt dan 0,5853 euro per liter (-1,05 eurocent).