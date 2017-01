Straks betalen voor zakje voor groenten en fruit

VSH

De zeven grootste supermarktketens van ons land starten in maart met een proefproject aan de afdelingen groenten en fruit. Wie daar nog een plastic zakje wil, moet voortaan betálen voor een duurzaam exemplaar. Intussen schrapt ook Delhaize de herbruikbare kassa-tas van tien cent.

De herbruikbare tasjes aan de versafdelingen zijn een idee van Comeos, de koepelorganisatie van de Belgische handel en diensten. In totaal zeven supermarktketens, waaronder Delhaize, Colruyt en Carrefour, doen mee. In maart gaat het project van start. Elke keten beslist zelf in hoeveel winkels en welke winkels precies. Na drie maanden wordt het project afgerond en de bevindingen overgemaakt aan de overheid. Overal zal het basisprincipe hetzelfde zijn. Verse tomaatjes, wat witloof uit volle grond, of een kilo appels? U zal er een tasje voor moeten kópen, in plaats van er eentje gratis te nemen. Dat zal dan wél een degelijk exemplaar zijn: herbruikbaar, wasbaar, semitransparant en compact opvouwbaar.



Dat of papier Comeos wil met het proefproject inspelen op toekomstige wetgeving. Om komaf te maken met de veelheid aan verpakkingsmateriaal bijten de gewesten al geruime tijd hun tanden stuk op nieuwe regels. Eén van de pistes die de wetgever oppert, is de invoering van papieren tassen in plaats van plastic, maar dat vindt het gros van de supermarkten geen goed idee. "We hebben dat onderzocht en stellen vast dat de milieu-impact van papier zes keer zwaarder is", zegt Hans Cardyn van Comeos. "Voor één pallet plastic zakken heb je zeventien palletten papieren zakken nodig. Het is 3,5 keer duurder en niet gebruiksvriendelijk: steek er twee kilo koude tomaten in die recht uit een koelafdeling komen en de condens zal ervoor zorgen dat het zakje vochtig wordt en scheurt." Ook aan de kassa's vrezen supermarkten problemen. Elk papieren zakje zou er moeten worden opengemaakt en dat kost tijd. Een grote keten becijferde wat dat zou kosten. Het kwam neer op een meerkost van 3,8 miljoen euro aan personeel op jaarbasis.