Steeds meer woningkredietklanten zijn 55-plusser

11/01/17

De klant van een woningkrediet wordt alsmaar ouder. De gemiddelde leeftijd bij KBC bedraagt intussen 41 jaar, tegen 39,5 jaar in 2012. Opmerkelijk: het aantal jongeren (onder de 30 jaar) met een woningkrediet is de voorbije jaren gedaald, terwijl het aantal 55-plussers substantieel stijgt. Hun aandeel bij KBC bedraagt nu al 14 procent.

De trend van oudere woningkredietnemers is volgens de bank te verklaren door de lage rente. De helft van alle kredietnemers bij KBC is intussen 40 jaar of ouder en zij lenen vooral om te verbouwen of om vastgoed te kopen als belegging. "Om te verhuren, als alternatief voor het spaarboekje", aldus Lut De Lombaerde, productbeheerder woningkredieten.



Bij de jongeren onder de 30 jaar lenen de meesten voor een eerste, eigen woning. Maar hun aandeel daalt, van 25 procent in 2012 naar 22 procent vorig jaar. Ook in de leeftijdscategorie tot 40 jaar is er een daling, tot 28 procent.



KBC ziet een verklaring in de hogere eigen inbreng. In 2015 moest de klant nog minstens 10 procent van zijn kredietaanvraag zelf op tafel leggen, maar sinds vorig jaar is dat 15 procent. Dat gebeurde onder impuls van de Nationale Bank die de banken de opdracht gaf een strikter beleid te volgen voor de toekenning van een woningkrediet. De Lombaerde: "We geven onze jongeren dan ook de raad om eerst te sparen. Daarnaast is de prijs van vastgoed in sommige regio's dusdanig gestegen dat het onbetaalbaar is geworden voor sommigen. En tot slot lijkt een categorie jongeren bewust te kiezen om zich minder snel 'vast' te zetten, ze hebben nog geen last van een baksteen in de maag."