Belgische gezinnen sparen ruim achtste van inkomen

10/01/17 - 16u05 Bron: Belga

De Belgische gezinnen spaarden tijdens het derde kwartaal van vorig jaar ruim een achtste van hun inkomen. De brutospaarquote kwam uit op 12,6 procent, het hoogste niveau sinds het derde kwartaal van 2013 (12,8 pct) en een stijging met 0,9 procentpunt ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

In het derde kwartaal van 2016 steeg het beschikbaar inkomen van de huishoudens met 1,8 procent, terwijl de finale consumptie met 0,7 procent steeg.



De stijging van het beschikbaar inkomen van de huishoudens is volgens het INR te verklaren door een positieve bijdrage van alle componenten, in het bijzonder van de beloning van de werknemers en van de netto sociale uitkeringen.