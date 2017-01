9 op de 10 zonnebanken zijn niet in orde

Door: redactie

10/01/17 - 13u43 Bron: vtmnieuws.be

video Van de 197 zonnecentra die in 2016 gecontroleerd werden, begingen er 185 overtredingen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Kris Peeters (CD&V), minister van Werk, Economie en Consumenten, noemt het een ernstig probleem. Hij wil ook strenger controleren, maar dan moet hij wel weten wie zonnebanken heeft. Sinds eind vorige maand moet iedereen die een zonnebank uitbaat, zich apart laten registeren. Dus niet meer alleen de echte zonnecentra.



"Het afgelopen jaar is er drie keer meer gecontroleerd", zegt Peeters. "Als we een volledig zich hebben van iedereen die een zonnebank aanbiedt aan een consument, dan zullen wij ervoor zorgen dat iedereen gecontroleerd zal worden. Zo kunnen we de inbreuken drastisch aanpakken. Want het gaat niet alleen over een verwittiging. In bepaalde omstandigheden wordt het zonnecentrum gewoon afgesloten."