Wij zijn toch niet gek? Hogere prijzen bij Mediamarkt tijdens solden dan ervoor

Robbe van Lier

10/01/17 - 12u20

Deze foto werd op sociale media vaak gedeeld. "Een uitzonderlijk geval", reageert Mediamarkt. © Facebook.

Verschillende klanten klagen op sociale media over de prijzenpolitiek van elektronicaketen Mediamarkt. Op foto's die gepost worden is te zien hoe sommige producten nu, tijdens de koopjesperiode, duurder zijn dan vóór de solden. "Misleidend", zegt Test-Aankoop. Niets van aan, zegt Mediamarkt. "De soldenwetgeving maakt het complex, maar we bieden altijd de laagste prijs aan."

Lees ook Geen grote toeloop op eerste soldendag

Bij @MediaMarktBEnl is vooral het consumentenbedrog goedkoop. Of hoe sinds vorige week de prijzen zakten zonder dat de prijzen zakten. pic.twitter.com/oTcrqxiw3U — Ruben Aerts (@rubenaerts) Mon Jan 02 00:00:00 MET 2017 De bal ging al op 2 januari aan het rollen toen op Twitter twee screenshots opdoken van een wasmachine op de website van Mediamarkt. "Hoe sinds vorige week de prijzen zakten zonder dat de prijzen zakten", zo staat bij de foto's die voor en na de start van de solden genomen werden.



Vóór de solden bedroeg de prijs voor de wasmachine 399 euro. Sinds de koopjes van start gingen nog steeds. Alleen staat nu wel een doorstreepte prijs van 449 bij de wasmachine. "Er is geen sprake van korting, terwijl die wel gesuggereerd wordt", reageerde Ruben Aerts, die de foto's op Twitter had gepost.

En het kan nog gekker. Want sinds enkele dagen doet ook onderstaande foto de ronde op sociale media. Daarop is te zien hoe een fototoestel in december aan 2.688 euro geprijsd stond, terwijl hetzelfde toestel nu aan 2.897 euro "afgesprijsd" staat. (lees verder onder de foto) © Facebook.

"Uitzonderlijke gevallen" We werken helemaal binnen het kader van de complexe soldenwet. Stefan De Prycker, Mediamarkt Hallo, Mediamarkt? "We beseffen dat zoiets vreemd overkomt", zegt Stefan De Prycker van Mediamarkt. "Maar we werken helemaal binnen het kader van de complexe soldenwet. Meer zelfs, we bieden altijd de laagste prijs aan en dat zorgt voor deze uitzonderlijke gevallen."



"Enerzijds is er de doorstreepte prijs", legt De Prycker uit. "De meeste consumenten denken dat die referentieprijs de laatste prijs van een product voor de start van de solden is, maar dat is niet zo. De wet bepaalt dat die referentieprijs de productprijs is van 'een normale periode' voor de start van de solden. Wij hebben die periode vastgelegd op drie maanden en dus is de doorstreepte prijs bij onze producten de hoogste prijs van dat product van de afgelopen drie maanden."