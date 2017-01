Michel: "Debat over accijnzen op tabak nu niet aan de orde"

Door: redactie

10/01/17 - 10u28 Bron: Belga

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA)en premier Charles Michel (MR). © belga.

Een debat over een mogelijke verlaging van de accijnzen op tabak is nu niet aan de orde maar de regering zal er eventueel over praten tijdens de begrotingscontrole. Dat zei premier Charles Michel vandaag op de Franstalige radiozender Bel-RTL.