Eindejaarsrush op fiscale regularisatie

Door: redactie

10/01/17 - 05u30 Bron: Belga

In de laatste weken van 2016 kreeg Financiën nog een stortvloed van aanvragen binnen om zwart of grijs geld te witten, schrijft De Tijd vandaag. Er werd voor zo'n 172 miljoen euro aangegeven, blijkt uit cijfers van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

In oktober dreigde de fiscale regularisatie nog uit te draaien op een flop. Toen waren amper 18 dossiers ingediend. Maar in de laatste weken van het jaar was er een inhaalbeweging. In totaal haalden 336 Belgen hun zwart geld uit het buitenland terug om het in ruil voor een boete te regulariseren. Ze betaalden gemiddeld een belastingtarief van 40,6 procent. De stormloop aan het einde van het jaar is geen toeval, aangezien de boetetarieven dit jaar stijgen.



Tegenvaller

Ondanks de rush in de laatste weken valt de budgettaire opbrengst tegen. Aanvankelijk had de regering 250 miljoen euro opbrengst voor 2016 ingeschreven. Maar doordat slechts 59 dossiers afgewerkt konden worden, is die beperkt tot 13,6 miljoen euro. De opbrengst van de andere dossiers wordt dit jaar geboekt.