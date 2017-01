Binnenkort in de Nederlandse snackbar: de Krokodel

Paul Verlinden

9/01/17 - 16u09 Bron: AD.nl

De Krokodel. © Beckers.

Wordt de Krokodel uit Breda hét nieuwe snacksucces van Nederland? De eerste drieduizend dozen á achttien stuks staan in elk geval klaar om binnenkort uitgeleverd te worden aan groothandels en cafetaria's.

Vandaag wordt de Krokodel officieel gelanceerd op de Horecava-beurs in Amsterdam. "Het kan dus zijn dat we na deze week de productie gelijk op moeten voeren", zegt Freek Haverman.



Haverman bedacht het product samen met Guillaume de Beer en Jeroen Balkenende. Alle drie komen ze uit Breda en wonen of werken ze in Amsterdam. Haverman en Balkenende organiseren vooral evenementen, De Beer is chef-kok van Restaurant Breda in Amsterdam.



Ragout

Tijdens een zogeheten Frikandel Disco in Amsterdam lanceerde het drietal in het najaar de Krokodel. De snack heeft de krokante korst van een kroket en is gevuld met een ragout met daarin stukjes vlees van een frikandel. Lees ook Ben jij een emo-eter? Zo raak je er vanaf

Dit is wat dokters willen dat je anders doet in 2017

'Puur Pascale' best verkochte boek van 2016 Freek Haverman, Guillaume de Beer en Jeroen Balkenende. © Brabants Dagblad.

De eerste Krokodellen werden handgemaakt door De Beer in de keuken van zijn restaurant. Vrijwel direct na de Frikandel Disco kwam het drietal in gesprek met snackfabrikant Beckers. De afgelopen maanden is vervolgens verder aan het product gewerkt in een Beckers-fabriek in het Belgische Bocholt.|



Massaproductie

De basis is gelijk gebleven maar de Krokodel moest ook geschikt zijn voor massaproductie. "Als een product in de fabriek gemaakt wordt, moet je verschillende dingen testen. Zo had het bijvoorbeeld gekund dat de stukjes frikandel het niet overleefden in de machines. Dat bleek gelukkig niet het geval", aldus De Beer.