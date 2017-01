Door: redactie

Lagere accijnzen mogen geen taboe zijn, zeker niet indien we daarmee de inkomsten op peil kunnen houden. Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) naar aanleiding van het nieuws dat de accijnzen uit de verkoop van tabaksproducten 151 miljoen euro minder hebben opgeleverd dan verwacht. "Het feit dat sommige tariefverhogingen beginnen te leiden tot lagere ontvangsten, geeft aan dat de grens echt wel bereikt is", luidt het.

Minister van Financiën heeft de regering eind vorig jaar een gedetailleerde evaluatie voorgelegd van de inkomsten uit accijnzen. Globaal genomen zitten die volgens hem behoorlijk op koers. Voor bepaalde categorieën (zoals de accijnzen op brandstof) liggen de inkomsten hoger dan verwacht, maar voor andere categorieën, zoals alcohol en tabak, vallen de inkomsten tegen.



"Het is belangrijk dat we goed blijven opvolgen welke effecten de verschillende accijnsaanpassingen opleveren. Als het nodig is, moeten we bijsturen", waarschuwt minister Van Overtveldt. "We moeten ook rekening houden met wat er om ons heen gebeurt. In Nederland is men bijvoorbeeld accijnzen aan het verlagen".



Hij wijst erop dat de belastingen in ons land al erg hoog liggen. Dat sommige tariefverhogingen beginnen te leiden tot lagere ontvangsten, geeft voor Van Overtveldt aan dat de grens echt wel bereikt is. "Lagere tarieven mogen geen taboe zijn, zeker niet als we daarmee de inkomsten beter op peil kunnen houden", besluit de minister.