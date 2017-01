Accijnzen op tabak zorgen voor tegenvaller van 151 miljoen

FRANK DEREYMAEKER

9/01/17 - 04u59

Het nieuwe jaar begint al met een ferme tegenslag voor de ­regering. Uit cijfers van de FOD Financiën blijkt dat de ­accijnzen uit de verkoop van tabaks­producten 151 miljoen euro ­minder hebben opgeleverd dan verwacht.

De regering had erop gerekend dat de hogere accijnzen op tabak 199 miljoen euro extra zouden ­genereren voor de schatkist. Bij de eindafrekening bleek er amper 48 miljoen te zijn bijgekomen. Volgens Pierre Durinck, voorzitter van de tabaksfederatie Cimabel, heeft de accijnsverhoging een averechts effect. "Consumenten zijn meer dan ooit op zoek gegaan naar goedkopere alternatieven", zegt hij.



Grensverkoop

Ook is de grensverkoop van tabaksproducten aan Britten, Fransen en Nederlanders fors ­teruggevallen. Durinck vreest dat de nieuwe, drastischere accijnsverhoging die nog maar net is ­ingevoerd ook weinig zal op­leveren. "De inkomsten kunnen dit jaar tot 250 miljoen euro lager uitvallen dan verwacht."



