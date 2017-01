Welk ziekenfonds geeft het meest ondersteuning aan sporters?

Spaargids.be - Johan Van Geyte

9/01/17 - 08u00

© Shutterstock.

Heb je sportende kinderen of ben je zelf sportief? Dan kies je best de Liberale Mutualiteit Vlaams-Gewest of de Socialistische Mutualiteiten Brabant als ziekenfonds. Van alle ziekenfondsen betalen zij het grootste deel van het lidgeld terug. Ga je ook op sportkamp, dan komen de Christelijke en Liberale Mutualiteiten in beeld. Het minst goed af ben je voor dit criterium af als lid bij de Bond Moyson in Antwerpen.

Preventieve gezondheidszorgen worden belangrijk Ziekenfondsen houden zich in de eerste plaats bezig met het (gedeeltelijk) terugbetalen van medische zorgen. Het gaat om een wettelijke opdracht, die bij alle fondsen hetzelfde is. Wat je van ziekenfonds A terugkrijgt, moet je dus ook van ziekenfonds B ontvangen.



Daarnaast kunnen de fondsen echter ook eigen aanvullende verzekeringen en andere voordelen verstrekken aan hun leden. Ze moeten die dan wel financieren vanuit hun eigen middelen.



Op deze vlakken onderscheiden de ziekenfondsen zich dan ook van elkaar. Het laat consumenten toe om lid te worden bij het fonds dat hen het meest geschikt lijkt. En dat kan ver gaan. Zo zijn mensen niet verplicht om aan te sluiten bij een ziekenfonds uit hun regio. West-Vlamingen mogen gerust aansluiten bij een fonds in Limburg of omgekeerd. Overstappen van het ene fonds naar het andere is op vier momenten van het jaar mogelijk: op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.



Een van de punten waarop de vrije dienstverlening van de ziekenfondsen zich onderscheiden, is de terugbetaling van (een deel van) het lidgeld van sportverenigingen. Dit past immers in de filosofie van de mutualiteiten, waarbij die zich meer en meer moeten richten op preventieve gezondheidszorg en dus op bewegen. Het vermijden van ziektes is immers te verkiezen boven het terugbetalen van dokters- en apothekersrekeningen.

Krijg deel van lidgelden terug De Socialistische Mutualiteiten Brabant zijn daarin het gulste. Het ziekenfonds betaalt je jaarlijks 45 euro terug op de kosten van je aansluiting bij een sportclub of de aankoop van een fitnessabonnement. Op dit voordeel staat geen leeftijd.



Bij de Liberale Mutualiteit Vlaams-Gewest kan je zelfs nog ietsje beter af zijn. Die betaalt niet alleen jaarlijks 25 euro terug van je inschrijving bij een sportclub of bij een fitnesscentrum, maar geeft bovenop nog een waardebon van 25 euro die je kunt gebruiken voor de aankoop van bepaalde producten in de zorgboetiek te Asse of Aalst of in de webshop.



Bij de 'betere' mutualiteiten zitten verder ook Symbio (terugbetaling van 40 euro per jaar) en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (30 euro) en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen (30 euro).

Ook tussenkomst voor sportkampen Wie op sportkamp gaat, kan misschien wel het meeste voordeel doen bij de Christelijke en Liberale Mutualiteiten. Afhankelijk van het verbond betalen de Christelijke Mutualiteiten niet alleen 15 euro per jaar van het lidgeld terug, maar geven ze er nog eens 2,50 euro of 5 euro per dag sportkamp bovenop, met een maximum van 100 euro per jaar. Bij de Liberale Mutualiteiten bedraagt de tussenkomst in het lidgeld 25 euro. Per dag sportkamp komt daar 1,20 euro tot 2,50 euro bovenop.