Pintjes worden duurder

Door: redactie

6/01/17 - 20u06 Bron: Belga

Foto ter illustratie. © anp.

Marktleider AB InBev verhoogt volgende maand de prijs van zijn pilsbier. Ook Alken Maes en Brouwerij Haacht (Primus) gaan de pilsprijs optrekken, zo bevestigen ze vandaag.

Wat AB InBev betreft: concreet wordt een bak bier zo'n 37 eurocent duurder, de prijs van een pint stijgt met zo'n 1,4 cent.



Alken Maes, de nummer twee op de markt, bevestigt dat het in januari een prijsverhoging doorvoert voor de retail, en in februari voor de horeca. Maar met hoeveel is niet duidelijk.



Idem bij de derde brouwer van het land, Brouwerij Haacht. Hier gaan de prijzen in maart de hoogte in voor de horeca. In principe volgt de distributiesector, de supermarkten, dan enkele maanden later. Hoeveel de bierprijs omhooggaat, is eveneens nog niet duidelijk.



Volgens AB InBev is het van september 2015 geleden dat het bedrijf de bierprijs verhoogde. "Dat is nodig om langetermijninvesteringen in de Belgische markt te financieren", luidt het.



Horeca Vlaanderen raadt cafébazen aan om de prijsverhoging zo snel mogelijk door te rekenen aan de klant.