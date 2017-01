Kris Peeters wil garantieregels hervormen

Door: redactie

Kris Peeters © belga.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) werkt aan een hervorming van de garantieregels. Hij wil de periode verlengen waarin de bewijslast bij de producenten of leverancier ligt, maar wil daarbij ook de gevolgen voor de kleinhandelaar niet uit het oog verliezen. Voor de zomer wil Peeters een wetsontwerp aan de Kamer voorleggen.

De vicepremier, die ook bevoegd is voor Economie, kondigde in het Radio 2-programma De Inspecteur de hervorming van de garantieregels aan. De strengere wetgeving moet consumenten helpen die een probleem hebben met het afdwingen van hun recht op garantie.



"Vandaag is het zo dat je minstens twee jaar garantie hebt op een product, maar dat maar in de eerste zes maanden na de aankoop ervan uit wordt gegaan dat een defect aan het product of de service ligt", licht Peeters toe. Tijdens die periode ligt de bewijslast dat een defect een andere oorzaak heeft, dus bij de producent of leverancier.



Nadien wordt de redenering omgekeerd en is het aan de consument om te bewijzen dat een defect aan het product zelf ligt. "Het is natuurlijk heel moeilijk, vaak onmogelijk zelfs, voor de consument om dat bewijs te leveren", zegt de minister. Daarom wil hij de periode verlengen waarin de bewijslast bij de producent ligt. "Ik zal hierover met alle belanghebbenden - van consumentenorganisaties over handelaars tot producentenverenigingen - overleggen, maar het is voor mij duidelijk dat de periode waarin de bewijslast bij de producent of leverancier ligt, maximaal moet opgetrokken worden".



Tegelijkertijd wil Peeters ervoor zorgen dat de kleinhandelaar de kosten die hij maakt in het kader van de wettelijke garantie, effectief en integraal kan recupereren bij de fabrikant of de invoerder.