"Klanten moeten meer gewezen worden op goedkoopste energietarieven"

Energieleveranciers moeten hun klanten in een afzonderlijk schrijven informeren over de laagste tarieven. Dat adviseert de federale Ombudsdienst voor Energie.

In het bestaande consumentenakkoord staat al dat energieleveranciers hun klanten minstens één maal per jaar moeten wijzen op het goedkoopste tarief in hun portefeuille. Maar vandaag gebeurt dat veel te onduidelijk. "Sommige leveranciers houden hun eigen lezing van het consumentenakkoord er op na, waardoor klanten uiteindelijk toch in een duurder tarief terecht komen", aldus ombudsman Eric Houtman.



Daarom adviseert de ombudsdienst om leveranciers die aanbeveling over het laagste tarief in een afzonderlijk schrijven naar hun klanten te sturen. "Nu staat het vaak gewoon in de factuur, ergens op pagina zeven", zegt Houtman.



De ombudsdienst adviseert voorts om het consumentenakkoord uit te breiden naar kmo's, zodat ook kleinere zelfstandigen een betere bescherming genieten.



Vorig jaar ontving de federale ombudsdienst voor Energie dertig procent meer klachten: 5.526 tegen 4.211 in 2015, voornamelijk als gevolg van de stijgende elektriciteitsfactuur het voorbije jaar. Meterproblemen, prijstransparantie, facturatie- en betalingsproblemen en verkoops- en marktpraktijken vormen de voornaamste bron van klachten.