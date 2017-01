Hoe zijn je spaarverzekeringen gedekt door het Garantiefonds?

Spaargids.be - Johan Van Geyte

5/01/17 - 08u00

Niet alleen bankdeposito's kunnen van de staatsgarantie genieten, ook voor spaarverzekeringen is dat mogelijk. © Shutterstock.

Wie een staatsgarantie wenst op zijn spaargeld hoeft zich niet te beperken tot spaar- en termijnrekeningen. De waarborg geldt immers ook voor spaarverzekeringen.

De staatsgarantie op spaargeld bij de bank is genoegzaam bekend. Gaat een bank over de kop, dan krijgt de spaarder de zekerheid dat hij zijn deposito's tot minstens 100.000 euro kan recupereren. Sinds 2008 bestaat een soortgelijke garantie op gelden van tak21-spaarverzekeringen. Dat zijn spaarverzekeringen die een vaste gegarandeerde minimumopbrengst bieden, die eventueel nog kan worden verhoogd met een winstdeelneming als de financiële markten en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten. In een overzicht dat Spaargids voor u maakte, kunt u trouwens de opbrengsten van een aantal spaarverzekeringen raadplegen. De garantie geldt dus niet voor tak23-beleggingsverzekeringen, investeringen waarvan de waarde gekoppeld is aan beleggingsfondsen in aandelen, obligaties of andere financiële instrumenten. Uitgesloten van de beschermingsregeling zijn verder ook de groepsverzekeringen en de overeenkomsten op de aanvullende pensioenen van zelfstandigen

Keuze tussen uitbetaling en overdracht

De garantie op de spaarverzekeringen is vergelijkbaar met die op spaargelden bij de bank. Als de levensverzekeringsonderneming niet meer in staat is de spaarder uit te betalen of failliet is verklaard, zal het Garantiefonds hem terugbetalen binnen een termijn van 3 maanden, met een maximum van 100.000 euro per persoon en per instelling. De termijn van 3 maanden kan in een aantal omstandigheden drie maal worden verlengd.



Bij een terugbetaling door het Garantiefonds heeft de spaarder de keuze tussen een afkoop van zijn contract met een uitbetaling van de waarde op dat moment in contanten of de transfert ervan naar een andere levensverzekeringsmaatschappij. Dit laatste laat toe om belastingen te vermijden.