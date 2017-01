3.100 euro per dag of het pensioen dat voormalig topman Volkswagen krijgt

Door: redactie

Een riant pensioen, wie droomt daar niet van? Het is alvast waarheid voor Martin Winterkorn (69), voormalig topman van de Duitse autobouwer Volkswagen. Volgens het Duitse dagblad 'Bild' zou de man een bedrijfspensioen krijgen van liefst 3.100 euro per dag. En: hij mag tot het einde van zijn dagen met een bedrijfswagen rijden.

Winterkorn zet het nieuwe jaar mooi in. Sinds 1 januari heeft de 69-jarige ex-topman immers recht op een pensioen van liefst 1.100.100 euro per jaar. Het is meteen een van de hoogste bedrijfspensioenen uit de Duitse geschiedenis. Nog volgens 'Bild' zou Winterkorn voor zijn vertrek al een bonus van 1,7 miljoen euro gekregen hebben.



De Duitser stapte in september 2015 op als hoogste baas bij Volkswagen. Vlak daarvoor was aan het licht gekomen dat het autoconcern in onder meer de Verenigde Staten had gerommeld met uitstootgegevens van heel wat dieselvoertuigen, de zogenaamde 'Dieselgate'. De affaire zal het bedrijf naar verwachting tientallen miljarden euro's kosten.



Op sociale media wordt heel wat kritiek gespuid op het nieuws dat vandaag naar boven kwam. Velen noemen dit, cynisch, "een groter VW-schandaal" dan het schandaal rond de schonere uitstootgegevens.



De lonen die Volkswagen uitlooft aan hun ex-bestuursleden staan trouwens al langer ter discussie. Noch Volkswagen, noch Winterkorn wilden op de hele heisa reageren.