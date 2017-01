Uitkeringen en ambtenarenlonen stijgen vroeger dan verwacht

bewerkt door: redactie

spilindex De spilindex wordt naar verwachting al in mei overschreden, twee maanden eerder dan aangenomen. Dat blijkt uit de nieuwste analyse van het Planbureau. Dat betekent dat de uitkeringen al in juni en de ambtenarenweddes in juli met 2 procent zullen stijgen. Onder meer de hogere elektriciteits- en waterfactuur zorgen er voor dat de spilindex vroeger dan verwacht wordt overschreden.

De vorige overschrijding van de spilindex dateert van mei 2016. Met andere woorden: de overheid moet twee jaar op rij hogere uitkeringen en weddes uitbetalen.



Het Planbureau gaat nu uit van een gemiddelde jaarinflatie in 2017 van 2,2 procent, tegenover 1,97 procent in 2016 en 0,56 procent in 2015. Het gaat om een forse verhoging tegenover de vorige inflatievooruitzichten, toen het Planbureau nog uitging van een gemiddelde jaarinflatie in 2017 van 1,8 procent.



De reden dat de spilindex al in mei wordt overschreden, is tweevoudig: enerzijds gaat de groei van de olieprijs in euro veel sneller dan verwacht en anderzijds werd pas in december duidelijk met hoeveel de distributietarieven voor elektriciteit en de waterfactuur omhoog gaan. De jaarlijkse stroomfactuur van een gemiddeld gezin in Vlaanderen stijgt in 2017 immers met 5 procent, terwijl de waterfactuur voor dat gemiddelde gezin ongeveer 20 euro hoger zal liggen.