Geen grote toeloop op eerste soldendag

3/01/17 - 18u24 Bron: Belga

De wintersolden, die vandaag officieel van start zijn gegaan, hebben geen grote massa kopers op de been gebracht. "Een matige start dus", zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) op basis van een rondvraag bij zijn leden. Worldline telde minder betalingen dan vorige week dinsdag.

Uit de rondvraag blijkt dat de omzet voor de modedetailhandel "status quo" is gebleven ten opzichte van de eerste soldendag van 2016. Die viel toen op een zaterdag, doorgaans een topdag om de koopjes mee te starten, en was goed voor een omzetstijging met zes procent.



Ook Mode Unie stelde vast dat er van een echte toeloop vandaag geen sprake was. "Ondanks het koude winterweer komt de soldenverkoop dit jaar traag op gang", stelt Mode Unie-directeur Isolde Delanghe. "In tegenstelling tot vorig jaar valt de eerste soldendag in het begin van de tweede week van de kerstvakantie, wat maakt dat de omzet sowieso gespreid wordt over de volledige week." De zelfstandige modedetaillisten zien het verdere verloop van de solden wel positief in.



Ook de periode voorafgaand aan de winterkoopjes was eerder kalm, stelt Mode Unie. 13% van de winkeliers gaf aan een betere verkoop te realiseren, 28% tekende eenzelfde verkoop op, maar het merendeel van de winkeliers (59%) gaf aan dat ze gemiddeld 4% minder verkochten dan in dezelfde periode in 2015.



Handelsfederatie Comeos, die de grote winkelketens vertegenwoordigt, spreekt van een goede eerste dag van de solden.



4.728.815 betalingen

In de cijfers van betalingsverwerker Worldline is geen soldeneffect te zien. "Om 18.00 uur hadden we in totaal 4.728.815 transacties geteld. Vorige week dinsdag waren het er op dat moment al iets meer: 4.740.578", zegt Sarah Thomas. Op de eerste koopjesdag vorig jaar, een zaterdag, telde Worldline iets meer dan 6 miljoen betalingen.