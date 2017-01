Tanken wordt morgen duurder

Door: redactie

2/01/17 - 10u37 Bron: Belga

© ANP.

Benzine of diesel tanken wordt morgen iets duurder. Ook huisbrandolie wordt een klein beetje duurder. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie vandaag.

De maximumprijs voor benzine 95 E10 en benzine 95 stijgt met 1,6 eurocent tot 1,433 euro per liter. Voor benzine 98 moet vanaf dinsdag maximaal 1,502 euro per liter betaald worden (+1,6 eurocent), voor benzine 98 E10 maximaal 1,508 euro per liter (+1,6 eurocent). Diesel wordt 0,13 eurocent duurder, tot maximaal 1,339 euro per liter.



Voor huisbrandolie moet vanaf dinsdag maximaal 0,6223 euro per liter (+0,02 eurocent) betaald worden bij bestellingen van minder dan 2.000 liter en 0,5958 euro per liter (+0,02 eurocent) bij bestellingen van meer dan 2.000 liter.



Indexatie

De prijsstijgingen zijn een gevolg van de jaarlijkse indexatie van accijnzen op benzine en diesel, de trimestriële indexering van de bijdragen voor de opslag en beheer van de strategische olievoorraden en de evolutie van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.