Zo verlies je geld door te sparen

Spaargids.be - Sven Vonck

2/01/17 - 08u31

De inflatie stijgt. Kan de rente de gestegen levensduurte bijhouden? © Shutterstock.

De Belgische inflatie zit in de lift en dat is heel slecht nieuws voor spaarders. Want de rente gaat naar beneden, waardoor de inflatie een steeds grotere hap uit jouw spaarcenten neemt.

Inflatie stijgt Volgens de meest recente gegevens kwam de inflatie in december 2016 uit op 2,03% op jaarbasis. Dat is een hemelsbreed verschil met de voorbije jaren. In 2015 kwam de gemiddelde jaarinflatie uit op 0,56% en in 2014 was dat 0,34%.



Dat wil zeggen dat de consumptieprijzen weer sterker stijgen. Het algemene prijspeil in ons land gaat omhoog en de aankoop van allerlei producten en diensten wordt steeds duurder. Wie vandaag met 100 euro naar de supermarkt gaat, zal tegenover vorig jaar met een winkelkar naar buiten komen die minder gevuld is. Stijgende inflatie zorgt er nu eenmaal voor dat je door prijsstijgingen voor hetzelfde bedrag minder producten en diensten kan kopen tegenover bijvoorbeeld een jaar eerder.



Dat is niet alleen slecht nieuws voor consumenten, maar ook voor spaarders. Want spaargeld wordt alleen maar meer waard als de spaarrente hoger is dan de inflatie. Stel: de inflatie bedraagt 1% en jouw spaarcenten brengen 3% op. In dat geval levert het spaarboekje je een reële rente op van 2%. De inflatie zorgt ervoor dat je met je spaargeld minder kan kopen, maar op het einde van de rit groeit je spaarvarkentje sneller dan het tempo waaraan de prijzen stijgen.

Verlies beperken Net daar wringt vandaag het schoentje. De voorbije jaren is de rente gedaald tot een historisch laag niveau, wat zich de voorbije maanden heeft vertaald in ongezien lage spaarrentes.



Meer dan de helft van de spaarrekeningen in ons land biedt een rente (basisrente + getrouwheidspremie) van amper 0,11% tot 0,20%. De spaarrentes maken dus net de tegenovergestelde beweging dan de inflatie, waardoor spaarders geld verliezen door te sparen. Als spaarcenten een jaarlijkse rente opleveren van 0,11% en de prijzen datzelfde jaar stijgen met 2%, verliezen spaarders in reële termen 1,89%. Wie 10.000 euro spaart, ziet daarvan dus 189 euro in rook opgaan.



De zoektocht naar spaarrekeningen die meer opbrengen dan het absolute minimum van 0,11% heeft dus niets te maken met het nastreven van een hogere spaaropbrengst, maar wel met het beperken van het verlies. Om te zoeken naar de spaarrekeningen met de hoogste opbrengst en zo het verlies door de inflatie tot een maximum te beperken, kunt u terecht op het overzicht dat Spaargids.be maakte.