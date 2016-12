Ziekenfondsen tikje duurder

PHILIPPE GHYSENS

Bij de helft van de ziekenfondsen in Vlaanderen stijgt de bijdrage, van 8 cent tot 1 euro per maand. "Maar de leden krijgen wel veel extra terugbetalingen en voordelen in de plaats."

De website Spaargids.be vergelijkt permanent de bijdragen die leden moeten betalen aan het ziekenfonds en geeft ook een overzicht van de producten en diensten die ze daarvoor in ruil krijgen. Die extra voordelen zitten in het basispakket van het ziekenfonds. Het gaat om tussenkomsten in het lidgeld van sport- en fitnessclubs, voor speelpleinwerking, orthodontie, laserbehandeling van de ogen, geboortegeschenken, 'luiervoordelen', borstvoedingspremies, acupunctuur, homeopathie en nog een hele reeks andere uitgaven.



Voor volgend jaar verhogen 12 van de 27 ziekenfondsen hun premie. Omdat de leden die bijdrage maandelijks betalen, zal de impact op het huishoudbudget klein zijn. De grootste stijging komt op naam van enkele provinciale afdelingen van de Liberale Mutualiteit, waar de jaarpremie met 12 euro stijgt van 66 naar 78 euro. Daarmee komt de premie zowat in de middenmoot te liggen. Bij de Christelijke Mutualiteit gaat het om stijgingen van 6 euro per jaar.

Incontinentiekorting Bij het onafhankelijke ziekenfonds Partena betaalt een lid nu 8 euro in plaats van 7,5 euro per maand. "Uiteraard blijven kinderen ten laste nog steeds gratis", zegt Sarah Masschelein. "We hebben nu beslist tot een verhoging omdat onze ledenbijdragen al niet meer gestegen waren sinds 2014. Wij geven er dan ook de voorkeur aan om niet jaarlijks een indexering van de prijs toe te passen, maar een ronde prijsstijging om de zo veel tijd door te voeren. Dit is ook makkelijker te communiceren naar onze klanten."



Leden krijgen meer waar voor hun geld. "Voor deze kleine prijsstijging krijgen onze leden veel extra terugbetalingen in de plaats. Wij analyseren elk jaar de behoeften van onze klanten en het aanbod aan terugbetalingen vanuit de verplichte ziekteverzekering. We maken de vergelijking en proberen daarbij lacunes aan te pakken. Zo hebben we beslist om onze klanten nu elk jaar een terugbetaling van 50 euro voor bril of lenzen aan te bieden in plaats van om de 2 jaar. Ook voor groepen die bepaalde gezondheidsproblemen hebben, zijn er nieuwe tegemoetkomingen: 30% korting bij aankoop van materiaal voor diabetes, rug- en nekklachten en incontinentie en een verhoogde tegemoetkoming voor dialysevervoer."