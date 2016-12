Opgepast voor 'spookfacturen': al bijna 2.000 klachten dit jaar

Door: redactie

29/12/16 - 10u41 Bron: De Standaard, VRT

© belga.

factuurfraude De FOD Economie heeft het afgelopen jaar bijna 1.695 klachten ontvangen over fraude met zogenaamde 'spookfacturen'. Dat meldt De Standaard. Bij 'spookfacturen' onderscheppen criminelen facturen en veranderen ze het rekeningnummer. Zo betaalt het slachtoffer aan de oplichter in plaats van aan de eigenlijke verzender van de factuur. Pas weken later wordt de oplichting duidelijk, als het slachtoffer plots een aanmaning tot betaling in de bus krijgt.

Op het nieuwe centraal meldpunt van de overheidsdienst FOD Economie kan elke consument terecht die slachtoffer is geworden van fraude, oplichting, bedrog of misleiding. Uit nieuwe cijfers van de overheidsdienst dienden in 2016 al 20.000 Belgen een klacht in bij meldpunt.belgië.be, zo schrijft de Standaard. Een toch opvallende hap uit die 20.000 betreft factuurfraude met spookfacturen.



Hoe de criminelen de facturen onderscheppen? Dat gebeurt in de rode postbussen van bpost, in postkamers van bedrijven, of gewoon in de brievenbussen van particulieren.



Vaak wordt de onderschepte factuur ingescand en met speciale software wordt het rekeningnummer fijntjes aangepast naar het nummer van de oplichter. Soms zit er plots een brief of sticker bij de factuur, waarin u vriendelijk attent wordt gemaakt op een 'gewijzigd rekeningnummer'.



Meer en meer is daarnaast ook sprake van digitale factuurfraude, waar de oplichters door middel van hacking elektronische facturen onderscheppen.



Uit cijfers van de Economische inspectie blijkt dat het over facturen van gemiddeld 12.000 euro ging. Er zijn ook uitschieters van enkele honderdduizenden euro en gevallen van minder dan 1.000 euro.