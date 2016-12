Waarop moet je letten bij een gemeenschappelijke rekening?

Spaargids.be - Johan Van Geyte

29/12/16 - 08u00

Er kunnen diverse redenen zijn voor het hebben van een gemeenschappelijke rekening. © Shutterstock.

Heel wat koppels hebben een gemeenschappelijke zicht- en spaarrekening. Daar hangen ongetwijfeld een aantal voordelen aan, maar er zijn ook enkele angeltjes.

Nuttig Er kunnen heel wat redenen zijn waarom koppels kiezen voor een gemeenschappelijke rekening. Zo is die bijvoorbeeld handig om de kosten van het gemeenschappelijke huishouden te betalen. Of om te sparen voor een gemeenschappelijk project.



De gemeenschappelijke rekening hoeft trouwens niet noodzakelijk op naam van twee echtgenoten te staan. Ze kan ook staan op naam van twee of meer broers of zussen of gewoon op naam van enkele vrienden die bijvoorbeeld een gemeenschappelijke hobby hebben of studenten die een kot delen.



Naast het beheer van gemeenschappelijke fondsen kunnen er nog andere redenen zijn om een dergelijke rekening te openen. Zo hoeft er slechts eenmaal beheerkosten voor de rekening te worden betaald in plaats van twee keer indien de gemeenschappelijke rekening in de plaats van twee individuele rekeningen komt. Op jaarbasis kan dat enkele tientallen euro's profijt betekenen.

Staatsgarantie Voor de staatsgarantie op het ingelegde geld maakt dit geen verschil. De tegoeden bij een bank zijn gedekt door de depositogarantie tot 100.000 euro per persoon per instelling. De tegoeden op een gemeenschappelijke spaarrekening worden daarbij geacht voor de helft aan beide partners toe te behoren. Staat er 200.000 euro op een gemeenschappelijke rekening en is dat de enige rekening bij die bank, dan is het volledige bedrag gedekt.



Een praktisch probleem is dan weer dat bij een gemeenschappelijke rekening alle verrichtingen door beide medetitularissen ondertekend moeten worden, maar dit kan worden opgevangen door elkaar wederzijds volmacht te geven.