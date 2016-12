Vlaamse overheid verdient fortuin aan erfenissen die naar goede doelen gaan

Door: redactie

28/12/16 - 06u05 Bron: Het Nieuwsblad

De Stichting Tegen Kanker ontving vorig jaar zo'n 16 miljoen euro uit erfenisgelden en was daarmee het meest begunstigde goede doel. © thinkstock.

Een deel van de erfenis wegschenken aan een goed doel wordt steeds populairder. Dat de Vlaamse overheid een aardig graantje meepikt van al dat geld, is wellicht minder bekend. Van de 187,7 miljoen euro die vorig jaar via erfenissen aan goede doelen werd geschonken, ging 15,8 miljoen euro naar de overheid. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Vorig jaar was de Stichting Tegen Kanker met zo'n zestien miljoen euro de grootste begunstigde van mensen die (een deel van) hun erfenis aan een goed doel wegschonken. Op de tweede plaats stond de Vlaamse overheid die in totaal 15,8 miljoen euro incasseerde uit de belastingen op al die schenkingen. "Te gek voor woorden", zegt Jan Rachels van Testament.be, een vzw die al negen jaar campagne voert om mensen ervan te overtuigen een deel van hun erfenis aan het goede doel te geven. "Heel wat goede doelen voeren eigenlijk taken uit die de overheid daardoor niet meer hoeft te doen", zegt Rachels in de krant. "Het UZ in Jette bijvoorbeeld, kan steeds meer onderzoek doen met het geld dat het krijgt uit erfenissen en giften. Het is toch te gek om hen daarop te belasten?"



8,5% belastingen

Momenteel moeten goede doelen die erfenisgeld ontvangen daar 8,5 procent belastingen op betalen. "Dat zou op z'n minst naar het minimumtarief van drie procent moeten zakken, dat ook partners, ouders, kinderen en kleinkinderen nu betalen", zegt Rachels. "Eigenlijk zou het gewoon 0 procent moeten zijn. Dat zou nog veel meer mensen aanzetten om hun erfenis weg te schenken." In Nederland is die stap al genomen en is de belasting op erfenissen die naar een goed doel gaan afgeschaft.



Vorig jaar schonken in Vlaanderen iets meer dan duizend mensen een deel van hun erfenis weg aan een goed doel naar keuze. In totaal hebben zo'n veertigduizend mensen zich bij de vzw aangemeld, wat betekent dat de belastinginkomsten voor de Vlaamse overheid de komende jaren nog flink zullen stijgen.



"Gratis bestaat niet"

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) laat in een reactie weten dat het Nederlands voorbeeld voorlopig alvast niet gevolgd zal worden. "Er zijn op dit moment geen plannen om die belasting af te schaffen", reageert hij in de krant. "Gratis bestaat trouwens niet. Als we die belasting schrappen, zullen we die inkomsten elders moeten zoeken of elders moeten snoeien in de uitgaven. Het is trouwens al een zeer voordelig systeem. Via de zogenaamde duolegaten kun je een goed doel een deel van je erfenis geven en hen ook alle successierechten laten betalen, ook het deel van je erfgenamen. Dat scheelt enorm, als je weet dat successierechten voor verre familieleden anders kunnen oplopen tot 65 procent."