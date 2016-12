Door: redactie

27/12/16 - 20u56 Bron: vtmnieuws.be

video

Veel mensen die volgend jaar een communicantje in de familie hebben, zijn nu al op zoek naar communiekleren. Sommige winkels zijn weken geleden al gestart met de verkoop van communiekleren. Anderen zullen snel volgen, want de vraag is groot.