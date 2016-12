Gevaarlijk vuurwerk gemakkelijk online te koop

Door: redactie

27/12/16 - 20u10 Bron: vtmnieuws.be

video Met de feestdagen duikt op veel plaatsen gevaarlijk illegaal vuurwerk op. Dat kan je gemakkelijk bestellen via het internet, zelfs bij webshops binnen Europa. Het gaat dan vaak om knalvuurwerk dat gevaarlijke verwondingen kan veroorzaken of zelfs een auto kan opblazen. Bij ons is dat illegaal, maar in veel andere landen niet.